Kocaeli'deki Silahlı Kavga Davasında 9 Sanığa Hapis Cezası

Kocaeli'de Silahlı Kavga Davasında Karar Açıklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olan olayla ilgili yargılanan 9 sanıktan 8'ine, 11 ay ile 40 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, 1 sanığın beraatine hükmetti.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Emre A., Yavuz A. ve Yusuf Ç. ile tutuksuz sanıklar Sibel S. ve Enis B. katıldı. Maktul Halil Eser'in yakınları ve taraf avukatları da duruşma boyunca salonda hazır bulundu.

Davada söz alan katılan vekilleri, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istediler. Duruşma, verilen aranın ardından mahkeme heyetinin kararını açıklamasıyla devam etti.

Verilen Cezalar

Tutuklu sanık Emre A'ya, "kasten öldürme" suçundan 23 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 11 ay, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 6 yıl hapis cezası verildi.

Sanık Yavuz A. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 11 ay ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yusuf Ç. ise "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 12 yıl, "kasten yaralama"dan 3 yıl 6 ay ve "ruhsatsız silah taşıma"dan 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Tutuksuz sanıklar, Enis B. ile Yakup G. "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, Devran G., Erhan T. ve Emre T. ise aynı suçtan 11 ay hapis cezası aldı. Ayrıca, tutuksuz sanık Sibel S.'nin beraatine karar verildi.

Olayın Detayları

Olay, İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İnce Sokak'ta 24 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşti. İki grup arasında silah, taş, sopa ve çekiç kullanan kavga sırasında Emre A'nın tabancasından çıkan kurşun, Halil Eser'in (44) ölümüne yol açtı. Olayda, Devran G., Emre T., Yavuz A. ve Emre A. yaralandı.

Olayla ilgili olarak Emre A, Yavuz A, Yusuf Ç, Sibel S, Devran G, Emre T, Erhan T, Enis B. ve Yakup G. yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre A, Yavuz A ve Yusuf Ç. tutuklandı; diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.