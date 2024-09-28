DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.857,5 0,11%

Kocaeli'deki Silahlı Kavga: İki Yaralı

Darıca'da meydana gelen silahlı kavga sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 01:03
Kocaeli'deki Silahlı Kavga: İki Yaralı

Kocaeli'de Silahlı Kavga Olayı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı'nda gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Olay sırasında, S.S. isimli şahsın, E.K. ve E.K. adındaki iki kişiyi tabancayla yaraladığı bildirildi. Kısa sürede ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının ciddi olduğu belirtiliyor.

Kaçan Zanlı için Operasyon Başlatıldı

Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Farabi...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Farabi...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Farabi...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'deki Silahlı Kavga: İki Yaralı
2
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Hindistan'a Karşı Sert Mesaj
3
Bakanlık ve Üniversite Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü
4
Ukraynalı Prime Orchestra, Antalya'da Savaş Mağdurlarına Destek İçin Konser Verdi
5
Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camii avlusunda aşure dağıtıldı
6
Nilüfer Belediyesi'nin kaçak yapılarla mücadelesi sürüyor: Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkıldı
7
İsrail Ordusu Beyrut'ta Hizbullah Tesislerini Hedef Alacak

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor