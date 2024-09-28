Kocaeli'deki Silahlı Kavga: İki Yaralı

Kocaeli'de Silahlı Kavga Olayı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı'nda gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Olay sırasında, S.S. isimli şahsın, E.K. ve E.K. adındaki iki kişiyi tabancayla yaraladığı bildirildi. Kısa sürede ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının ciddi olduğu belirtiliyor.

Kaçan Zanlı için Operasyon Başlatıldı

Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.