Kocaeli'deki Silahlı Saldırıda 1 Kişi Öldü: Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 16 Mart'ta meydana gelen silahlı saldırıda Bayram Zunluoğlu (26) hayatını kaybetti. Silahlı saldırı, Zunluoğlu'nun evinin önünde gerçekleşti ve ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda C.Y, Y.A. ve H.S isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ederken, Gebze ilçesinde yaşanan bu trajik olay, mahallede büyük üzüntü yarattı.