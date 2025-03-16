Kocaeli'deki Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Trafik Kazası Üzücü Sonuçlandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucunda 21 yaşındaki Fatih Bulgurcu, hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza Detayları ve Sonuçları

Dün D-605 kara yolunda, Ercan Altuntaş yönetimindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet ile, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GJB 919 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Altuntaş, olay yerinde yaşamını yitirirken, Bulgurcu ağır yaralı olarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Törenleri

Bulgurcu'nun cenazesi, Kandıra ilçesindeki Sarnıçlar Mahallesi'nde toprağa verilecek. Aynı kazada hayatını kaybeden Ercan Altuntaş'ın cenazesi ise Yusufça Mahallesi'nde öğle namazının ardından defnedilecek.