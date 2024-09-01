Kocaeli'deki Zincirleme Kazada 7 Yaralı

Kocaeli'deki Zincirleme Kaza Detayları

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Olayda 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza Anı

Kaza, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 35 GD 0142, 26 NY 939, 34 GJA 102 ve AIC ES 511 plakalı otomobillerin karıştığı kazanın sebebi henüz netlik kazanmadı.

Yaralılar Hızla Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, 2'si çocuk olmak üzere hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ulaşım Sorunları ve Yoğunluk

Kaza nedeniyle yolda tek şerit araç trafiğine kapandı ve bu durum yoğun bir araç trafiğine sebep oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza yüzünden tek şeridi ulaşıma kapanan yolda araç yoğunluğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza yüzünden tek şeridi ulaşıma kapanan yolda araç yoğunluğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza yüzünden tek şeridi ulaşıma kapanan yolda araç yoğunluğu oluştu.