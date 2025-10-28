Kocaeli'den Sındırgı'ya Arama-Kurtarma ve İnsani Yardım Seferi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Hızır 41, Kocaeli İtfaiyesi ve mobil mutfak tırıyla bölgeye yardım gönderdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 01:48
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 01:48
Müdahale Hızla Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye arama-kurtarma ve insani yardım ekipleri sevk etti. Açıklamaya göre, dün saat 22.48'de merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının hemen ardından harekete geçildi.

Ekipler ve İmkanlar

Büyükşehir, afet bölgesine Hızır 41 Afet Ekibi ve Kocaeli İtfaiyesi'ni yönlendirdi. Ayrıca belediyeye bağlı mobil mutfak tırı bölgeye sevk edilerek afetzedeler ve sahada görev yapan ekipler için hizmet vermeye başladı.

Hızır 41 Afet Mutfağı, gün boyunca sıcak yemek ve içecek ikramında bulunarak afetzedelerin ve ekiplerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Kocaeli İtfaiyesi ise hasar gören yapılarda güvenliği sağlamak, olası yangın risklerine karşı önlem almak ve arama-kurtarma çalışmalarına teknik destek sunmak üzere görev yapacak. Ekipler, farklı illerden gelen birliklerle koordineli çalışacak.

Valilikten Açıklama

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde deprem hissedilmesine karşın şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği belirtildi. Açıklamada yer alan ifade şu şekilde:

"Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup intikal eden herhangi bir olumsuzluk olmamakla beraber, saha taramaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye arama-kurtarma ve insani yardım ekipleri gönderdi.

