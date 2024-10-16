Kocaeli Derince'de Bulunan Yaşlı Kadının Cenazesi Defnedildi

Kocaeli Derince'de Bir Trajedi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yol kenarında bulunan 87 yaşındaki kadın, Emine Yıldırım, uzun bir bekleyişin ardından toprağa verildi.

Cenaze Töreni ve Defin Süreci

Yıldırım'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından, ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze, Çenedağ Mahallesi'ndeki İmam Hüseyin Cemevine getirildi ve burada kılınan namazın ardından Derince Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi.

Kayıp İhbarının Ardından Gelişmeler

Yıldırım için 28 Haziran'da kayıp başvurusu yapıldıktan sonra, aramalara Kadavra Arama Köpeği Zeyna da katıldı. 25 Temmuz'da köpeğin, Anadolu Otoyolu Çenedağ Mahallesi mevkisinde koku alması sonucu Yıldırım'a ait ceset bulundu.

Bu olay, bölge halkını derinden etkilerken, yaşlı kadının kaybolması ve ardından cesedinin bulunması birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.