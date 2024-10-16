DOLAR
34,16 0,13%
EURO
37,15 0,38%
ALTIN
2.937,27 -0,31%
BITCOIN
2.315.663,78 -1,64%

Kocaeli Derince'de Bulunan Yaşlı Kadının Cenazesi Defnedildi

87 yaşındaki Emine Yıldırım'ın cenazesi, 83 gün sonra Derince'de toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:38
Kocaeli Derince'de Bulunan Yaşlı Kadının Cenazesi Defnedildi

Kocaeli Derince'de Bir Trajedi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yol kenarında bulunan 87 yaşındaki kadın, Emine Yıldırım, uzun bir bekleyişin ardından toprağa verildi.

Cenaze Töreni ve Defin Süreci

Yıldırım'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından, ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze, Çenedağ Mahallesi'ndeki İmam Hüseyin Cemevine getirildi ve burada kılınan namazın ardından Derince Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi.

Kayıp İhbarının Ardından Gelişmeler

Yıldırım için 28 Haziran'da kayıp başvurusu yapıldıktan sonra, aramalara Kadavra Arama Köpeği Zeyna da katıldı. 25 Temmuz'da köpeğin, Anadolu Otoyolu Çenedağ Mahallesi mevkisinde koku alması sonucu Yıldırım'a ait ceset bulundu.

Bu olay, bölge halkını derinden etkilerken, yaşlı kadının kaybolması ve ardından cesedinin bulunması birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli Analist, Gazze'deki Hedeflere Ulaşmanın Zorluğunu Vurguladı
2
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
3
CHP Lideri Özgür Özel Kırıkkale'de Emekli ve Sığınmacı Sorunlarına Dikkat Çekti
4
Lübnan'ın Aytu Beldesinde İsrail Saldırısında Hayatını Kaybedenler Defnedildi
5
Tokat'ta 12 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
6
Malatya'da Deprem Anında Annenin Kahramanlığı Güvenlik Kamerasında
7
Peru Cezaevinde Yangın Faciası: 5 Mahkum Hayatını Kaybetti

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı