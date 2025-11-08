Kocaeli Dilovası'nda parfüm dolum tesisi yangını: 6 ölü, 4 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde saat 09.00'da, 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına sıçradı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü ve soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yangından sağ kurtulanlar da olduğu bildirildi.

Yetkililerden açıklama

Olay yerinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile ilçe belediye başkanları çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş şunları söyledi:

Maalesef çıkan yangında 6 vatandaşımızı kaybettik. 1 vatandaşımızın durumu ağır olmak üzere toplam 4 yaralımız var. Olayın ilk anda itibaren arkadaşlarımız, öncelikle yangını söndürme, arama, kurtarma çalışması yaptılar. Yangın, çok kısa sürede zaten kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Yangından sağ olarak kurtulanlar arkadaşlarımız da var. İş yerinin ruhsat var. Onunla ilgili de çalışma bakanımızla da görüştük. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü şekilde araştırılacak, incelemeler çıkarılacak. Çalışma bakanımızla da görüştük. O da talimatları verdi. Gerekli her türlü araştırma ve inceleme yapılacaktır

Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet savcısı koordinesinde devam ediyor.

