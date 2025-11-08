Kocaeli Dilovası'nda Parfüm Dolum Tesisi Yangını: 6 Ölü, 4 Yaralı

Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi öldü, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:12
Kocaeli Dilovası'nda Parfüm Dolum Tesisi Yangını: 6 Ölü, 4 Yaralı

Kocaeli Dilovası'nda parfüm dolum tesisi yangını: 6 ölü, 4 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde saat 09.00'da, 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına sıçradı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü ve soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yangından sağ kurtulanlar da olduğu bildirildi.

Yetkililerden açıklama

Olay yerinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile ilçe belediye başkanları çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş şunları söyledi:

Maalesef çıkan yangında 6 vatandaşımızı kaybettik. 1 vatandaşımızın durumu ağır olmak üzere toplam 4 yaralımız var. Olayın ilk anda itibaren arkadaşlarımız, öncelikle yangını söndürme, arama, kurtarma çalışması yaptılar. Yangın, çok kısa sürede zaten kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Yangından sağ olarak kurtulanlar arkadaşlarımız da var. İş yerinin ruhsat var. Onunla ilgili de çalışma bakanımızla da görüştük. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü şekilde araştırılacak, incelemeler çıkarılacak. Çalışma bakanımızla da görüştük. O da talimatları verdi. Gerekli her türlü araştırma ve inceleme yapılacaktır

Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet savcısı koordinesinde devam ediyor.

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE BULUNAN PARFÜM DOLUM TESİSİNDE ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ HAYATINI...

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE BULUNAN PARFÜM DOLUM TESİSİNDE ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE BULUNAN PARFÜM DOLUM TESİSİNDE ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ HAYATINI...

İLGİLİ HABERLER

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
2
Meloni Roma’da Abbas ile Görüştü: Gazze için Trump Planının Hızlı Uygulanması Çağrısı
3
ETÜ'de Yürüyüş: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
4
Hakkari-Van Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Osmangazi’de Organik Ahududu Seferberliği: Bağlı Mahallesi'nde Erken Hasat
6
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik