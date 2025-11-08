Kocaeli Dilovası'nda Parfüm Dolum Tesisinde Yangın: 6 Ölü

Kocaeli Dilovası'nda parfüm dolum tesisinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde sabah saatlerinde bir parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. İş yerinin 2 katlı olduğu belirtilen tesiste yangın, saat 09.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede büyüdü.

Alevler, tesisin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi; olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.

Can kaybı ve yaralılar