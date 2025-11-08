Kocaeli Dilovası'nda Parfüm Dolum Tesisinde Yangın: 6 Ölü

Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm dolum tesisindeki yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı; cenazeler morga kaldırıldı, adli soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:10
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde sabah saatlerinde bir parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. İş yerinin 2 katlı olduğu belirtilen tesiste yangın, saat 09.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede büyüdü.

Alevler, tesisin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi; olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.

Can kaybı ve yaralılar

6 kişi hayatını kaybetti, ayrıca 4 kişi yaralandı; yaralılardan birinin durumu ağır olarak bildirildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından 6 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından yakınları sinir krizi geçirdi.

Adli soruşturma başlatıldı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcı vekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Soruşturma sürüyor.

