Kocaeli Dilovası'nda Parfüm Tesisinde Yangın: 6 Ölü, 2'si 18 Yaşından Küçük

Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm dolum tesisindeki yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si 18 yaşından küçük; 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:36
Kocaeli Dilovası'nda parfüm dolum tesisinde ölümcül yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde saat 09.00'da bir parfüm dolum tesisinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İki katlı iş yerindeki alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ölenlerin isimleri ve yaşları

Yangında yaşamını yitirenlerin isimleri ve yaşları şöyle: Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan ve Hanım Gülek (65). Olayda 2 kişinin 18 yaşından küçük olduğu bildirildi.

Habere göre, hayatını kaybeden Tuğba ve Nisa kardeşlerin fotoğrafına ulaşıldı.

Bölgeye intikal eden yetkililer ve itfaiye ekipleri olay yerindeki çalışmaları tamamladı; bilirkişi heyeti ise incelemelerine devam ediyor.

