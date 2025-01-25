Kocaeli, Düzce ve Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kocaeli, Düzce ve Sakarya'da Kar Heyecanı

Kocaeli, Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde Kocaeli'nin yüksek bölgelerinde başlayan kar, Samanlı Dağları ve diğer yaylalarda beyaz bir örtü oluşturdu.

Kartepe Kayak Merkezi ve Tabiat Parkı Beyazla Kapatıldı

Yağış sonrası Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı, 1640 rakımlı zirvelerinde karla kaplandı. Bu güzel manzarayı görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Belediye Ekipleri Çalışmalara Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Düzce'nin yüksek rakımlı yaylalarında da kar yağışı etkisini göstermekte.

Yaylalar Bembeyaz

Düzce'deki Kardüz ve Pürenli yaylaları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Aynı zamanda Topuk Yaylası’nda da yağışlar başladı. Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası da karla kaplanarak görsel şölen sundu.

Düzce'nin yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi beyaza büründü. Bölgede vakit geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.