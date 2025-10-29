Kocaeli (Gebze) çöken binanın enkazında iki çocuğun cenazesi çıkarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarmada bir erkek ve bir kız çocuğunun cenazesi çıkarıldı; çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 16:16
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu, bir erkek ve bir kız çocuğunun cenazesine ulaşıldı.

Olay yeri ve müdahale

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, bölgedeki çalışmaları incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, olayın saat 07.30 sıralarında meydana geldiğini ve binanın 2. katında 5 kişilik ailenin yaşadığını belirtti. Diğer dairelerin boş olduğu bildirildi.

Aktaş, müdahalenin ihbarla birlikte çok hızlı başladığını ifade ederek, şu anda 480'i arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 627 kişilik ekiple çalışmanın sürdüğünü aktardı. Çalışmalar sırasında maalesef bir cansız bedene ulaşıldığını ve bunun bir erkek çocuğu olduğu değerlendirildiğini söyledi.

Arama çalışmaları ve ses duyumu

Ekiplerin, ailenin bulunduğu kata girdiğini söyleyen Aktaş, muhtemelen aynı yerde olduklarını ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bölgeden bir ses alındığını; bunun da bir kadın sesi olduğu değerlendirildiğini belirterek aramaların özellikle bu noktaya yoğunlaştırıldığını söyledi.

Cenazelerin kimlik tespiti

İlk ulaşılabilen cenazenin, Muhammet Emir Bilir olduğu değerlendirildi. Öte yandan, ekiplerin ses duyulan bölgede yoğun çalışmalarını sürdürmesi sonucu bir kız çocuğunun daha cansız bedenine ulaşıldı. Kız çocuğunun kardeşlerden Hayrunnisa Bilir'e ait olduğu değerlendirildi ve cenaze ekiplerce enkazdan çıkarılarak ambulansa alındı.

Soruşturma ve teknik inceleme

Aktaş, binanın neden yıkıldığının yapılacak teknik çalışmalarla belirleneceğini, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hem adli hem teknik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Belediye bildirimine ilişkin soruya ise bölgede belediyeye yapılmış bir bildirimin bulunmadığını, tüm ihbarların değerlendirildiğini belirterek yanıt verdi.

Aktaş ayrıca, binanın resmi belgelerinin alındığını ve denetimlerden geçmiş bir yapı olduğu yönünde bilgi verdi. Olayla ilgili tespitlerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Enkazdan çıkarılan ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir, olay yerinde bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

