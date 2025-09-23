Kocaeli Gebze'de Apartman Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Osman Yılmaz Mahallesi 618 Sokak'ta 5 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:22
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Osman Yılmaz Mahallesi 618 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen ev sahibi İhsan K, sağlık personeli tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü; dairede hasar oluştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

