Kocaeli Gebze'de Apartman Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Osman Yılmaz Mahallesi'nde 5 katlı binada yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Osman Yılmaz Mahallesi 618 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen ev sahibi İhsan K, sağlık personeli tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü; dairede hasar oluştu.

