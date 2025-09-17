Kocaeli Gebze'de Çocuklarının Önünde Saldırı: Baba Ö.K. O Anları Anlattı

Gebze'de aşırı hız uyarısında bulunduğu sürücü tarafından çocuklarının yanında saldırıya uğrayan baba Ö.K., yaşadıklarını ve ailelerinin yaşadığı psikolojik tahribatı anlattı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:28
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, aşırı hız yaptığı için uyarıda bulunduğu sürücü tarafından çocuklarının yanında darbedilen Ö.K. (42), yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Olayın gelişimi

Ö.K., oğlunun okulunun alt sokağında karşı taraftan hızla gelen cipi gördüklerini ve kendilerini yol kenarına zor attıklarını belirtti. Yol kenarındaki başka bir araç ile bu aracın arasında kalınca sürücünün yavaşlaması için elini kaldırdığını, aracın yaklaşık 50 metre geçtikten sonra aynadan geri bakıp yanlarına geldiğini anlattı.

Camı açan sürücünün kendisine "Ne var, ne konuşuyorsun sen." dediğini aktaran Ö.K., kendisinin "Yavaş gitmeni söylüyorum, okul saati." diye yanıt verdiğini söyledi. Sürücünün ise "Sana mı soracağım, sen kimsin de bana karışıyorsun, benim araba kullanmam seni mi ilgilendirir." şeklinde tepki gösterdiğini ifade etti.

O esnada sürücünün kardeşinin de koşarak geldiğini, elini uzatıp yolu gösterdiğini anlatan Ö.K., kardeşinin eline vurup kendisini aşağıya indirdiğini ve sürücünün küfürlü konuşmaya devam ettiğini söyledi.

Fiziksel saldırı ve aileye etkisi

Ö.K., sürücü O.C.'nin araçtan hızlıca inerek elleriyle yüzüne yapıştığını, kendisini geri çekmeye çalıştıkça temasın sürdüğünü anlattı. Sürücünün yanındaki çocukları umursamadan argo konuştuğunu, kendisinin alttan almaya çalıştığını söyledi.

Ö.K. yaşadıklarını şöyle aktardı: "Ben orada 'lan' kelimesi bile kullanmadım. Yüzüme yapışıp bademciklerime doğru bastırdı. Ben kendimi geriye çektikçe o da kendine çekiyordu beni, bir elim de çocuğumun elinde, o da korkuyor... Çocuğumun elinin titrediğini hissettim. Bana 'Sen özür dileyeceksin.' diyordu, ben de 'Özür dilemesine dilerim ama özür dileyecek kişi ben miyim ki suçlu sensin.' dedim. Baktım çocuklar iyice korkuyor, olay büyümesin diye özür diledim. O da egosunu tatmin etmiş gibi birkaç saniye içinde bana tokadı vurdu."

Olayın ardından ailenin psikolojisinin bozulduğunu, çocukların okulda "Babana neden vurdular?" gibi sorularla karşılaştıklarını ve günlük yaşamlarının etkilendiğini belirten Ö.K., çocuklarının uyku ve ders düzeninin bozulduğunu söyledi.

Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adli süreç

Haberde yer alan bilgiye göre, olay 15 Eylül sabah saatlerinde meydana geldi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan sürücü O.C. (33) adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Saldırı anında yanında bulunan kardeşi C.C. (17) hakkında ise konutu terk etmeme kararı verildi.

Ö.K., ifadesinin ardından şahsın kısa sürede yakalandığını belirterek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.

