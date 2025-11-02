Kocaeli Gebze'de Çöken 7 Katlı Binada Enkaz Kaldırma ve Tahliye Çalışmaları Sürüyor

Yayın Tarihi: 02.11.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 10:45
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanının enkazında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ön inceleme tamamlandıktan sonra dün başlatılan enkaz kaldırma operasyonu sürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları ve yöntem

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle enkazı kamyonlara yükleyip döküm sahasına taşıyor. İşlemler sırasında ortaya çıkan tozun önlenmesi için tankerden su sıkılıyor. Zaman zaman kaldırma çalışmaları durdurularak bölgede sessizlik sağlanıyor ve zeminde ölçümler yapılıyor.

Çalışmaların bir bölümünde binanın yol seviyesine kadar olan kısmı kaldırılacak, ardından bilirkişi heyeti binanın temel kısmında detaylı inceleme gerçekleştirecek.

Bölge incelemeleri ve sürekli izleme

Uzman ekipler, çevredeki binalarda kapsamlı tarama ve zemin ölçümleri yapıyor. Bölgedeki binalar, yerleştirilen sensörlerle 7 gün 24 saat izleniyor.

Can kaybı ve kurtarma

Olayda, enkaz altında kalan aile fertlerinden anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik arama-kurtarma çalışmasının ardından sağ olarak kurtarıldı.

Tahliyeler

Bölgede tedbir amaçlı olarak 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız birim boşaltıldı. Ekipler, tahliye edilen alanlarda güvenlik ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma ve teknik inceleme çalışmaları planlandığı şekilde devam ederken, bölgedeki güvenlik tedbirleri ve izleme faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın çöktüğü ve bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede ekiplerin inceleme çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş (solda 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın (solda 2), AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar (sağda 2), çalışmalar hakkında bilgi verdi.

