Kocaeli Gebze'de Enkazdan Kurtarılan Dilara ile İlk Temas Kamerada

Kocaeli'nın Gebze ilçesinde çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir ile itfaiye ekiplerinin akustik dinleme cihazıyla kurduğu ilk iletişim, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken apartmanın enkazında kalan aile fertlerine ulaşmak için ekipler gün ve gece boyunca yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye ekipleri bölgede sessizliği sağlayarak akustik dinleme cihazı ile dinleme yaptı ve personel, "Sesimi duyan var mı? Sesimi duyarsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yere vur." şeklinde çağrıda bulundu. Enkazdan gelen sesin duyulması üzerine ekipler, "Ses vermeye devam et." diye yanıtladı.

Tekrardan alınan sesin yönünde yoğunlaştırılan çalışmalarla Dilara enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Olay

Gebze'deki 7 katlı Arslan Apartmanı dün saat 07.00 sıralarında çöktü. Enkaz altında kalanlar arasında Levent (43), Emine (37), Dilara (18), Hayrunnisa Nur (14) ve Muhammet Emir (12) Bilir bulunuyordu.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı; Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı. Gece boyunca süren arama çalışmaları sonucunda, yaklaşık 19 saat sonra baba Levent ve anne Emine Bilir çiftinin cenazeleri enkazdan çıkarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalarak yaşamını yitiren anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.