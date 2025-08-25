DOLAR
Kocaeli Gebze'de Karısını Öldüren Koca İntihar Girişiminde

Gebze Hisar Sitesi'nde karısını tabancayla öldüren Cengiz U. intihar girişiminde bulundu; Sevgün U. hayatını kaybetti, fail ağır yaralı, çiftin 4 çocuğu var.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:04
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, bir apart dairesinden gelen silah sesleri endişe yarattı. Olay, İstasyon Mahallesi'ndeki Hisar Sitesi'nde gerçekleşti.

Olay Anı ve İlk Müdahale

Sitelerinde silah sesi duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Sevgün U'nun kocası tarafından göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Şüphelinin Durumu ve Aileye İlişkin Bilgiler

Eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Cengiz U, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Cengiz U'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayda, çiftin 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

