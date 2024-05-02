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Kocaeli Gebze'de motosikletlerle kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Hacı Halil Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet ile bir kamyonet çarpıştı, olayda 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 01:11
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 01:11
Kocaeli Gebze'de motosikletlerle kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşanan trafik kazasında, M.E.Y. yönetimindeki bir motosiklet ile Ş.S. idaresindeki başka bir motosiklet ve henüz sürücüsünün ismi tespit edilemeyen bir kamyonet karıştı. Kazada motosiklet sürücüleri ile arkalarındaki 2 kişi yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla birlikte polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazadan sonra aracını terk edip kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışmalarına başladı.

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