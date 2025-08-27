DOLAR
Kocaeli Gebze'de Park Halindeki 2 Otomobilde Yangın ve Patlama

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde park halindeki iki otomobilde yangın çıktı; patlama oldu, araçlar itfaiye müdahalesiyle söndürüldü ve kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:40
Olay ve Müdahale

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki iki otomobilde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi 1318/2 Sokakta başladı. İlk olarak 35 KLK 89 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yükselen alevler önünde park halinde bulunan 34 BR 5199 plakalı otomobile sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü, yangın sonucu her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkıp yine park halindeki diğer otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu otomobiller kullanılamaz hale geldi.

