Kocaeli Gebze'de Park Halindeki 2 Otomobilde Yangın ve Patlama

Olay ve Müdahale

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki iki otomobilde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi 1318/2 Sokakta başladı. İlk olarak 35 KLK 89 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yükselen alevler önünde park halinde bulunan 34 BR 5199 plakalı otomobile sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü, yangın sonucu her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

