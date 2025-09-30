Kocaeli Gebze'de Silahla Vurulan Kadın Hastanede Öldü
Arapçeşme Mahallesi'ndeki dairede tartışma ve silah sesi
Arapçeşme Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 4. katındaki daireden yükselen tartışma seslerinin ardından silah sesi duyuldu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karnından tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı bulunan F.P. (26), kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay esnasında evde bulunan eşi R.P. (35), cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
F.P.'nin 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.