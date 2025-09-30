Kocaeli Gebze'de Silahla Vurulan Kadın Hastanede Öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dairesinde karnından vurulan 26 yaşındaki F.P., kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi; eşi R.P. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 18:08
Arapçeşme Mahallesi'ndeki dairede tartışma ve silah sesi

Arapçeşme Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 4. katındaki daireden yükselen tartışma seslerinin ardından silah sesi duyuldu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karnından tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı bulunan F.P. (26), kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay esnasında evde bulunan eşi R.P. (35), cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

F.P.'nin 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

