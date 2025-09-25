Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, Tutuklananlar 3'e Yükseldi

Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: Tutuklanan Sayısı 3'e Yükseldi

Son Gelişme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili soruşturmada tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Köşklüçeşme Mahallesi'nde 17 Eylül'de çıkan silahlı kavgayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan E.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, E.Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Olayın Detayları

Olay, 17 Eylül'de Gebze ilçesindeki Köşklüçeşme Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre akaryakıt istasyonunda çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile Y.T. (18) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.T., yanında bulunan tabancayla Yiğitdoğan'a ateş etti.

Ağır yaralanan Toprak Yiğitdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında Y.T. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.M. ve 18 yaşından küçük olan Ş.S. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Y.T. ve A.M. tutuklanmış, Ş.S. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.