Kocaeli Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 şüpheliden Y.B. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 23:24
Operasyon ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Operasyonda 20 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin ve 45 lira nakit para ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi uyarınca işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen diğer şüpheli Y.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

