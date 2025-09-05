DOLAR
Kocaeli Gölcük'te Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir dairenin mutfağında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenip Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:32
Olayın Detayları

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Çiftlik Mahallesi 4157. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairenin mutfağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık personeli tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; olay sonucunda dairede hasar meydana geldi.

