Kocaeli Gölcük'te Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
Olayın Detayları
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Çiftlik Mahallesi 4157. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairenin mutfağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık personeli tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; olay sonucunda dairede hasar meydana geldi.