Kocaeli Gölcük'te Silahla Yaralama: 7 Şüpheli Tutuklandı

Gölcük'te 8 Eylül'de yaşanan silahla kasten yaralama olayında gözaltına alınan 7 zanlı, yürütülen operasyonlar sonucunda tutuklandı; çok sayıda silah ve nakit ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:26
Kocaeli Gölcük'te Silahla Yaralama Olayında 7 Zanlı Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Gölcük ilçesinde 8 Eylül'de gerçekleşen "ateşli silahla kasten yaralama" olayına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Operasyon ve Gözaltılar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla aynı gün Kocaeli'de yakaladı. Olayı organize ettiği tespit edilen 6 şüpheli ise İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Deliller

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, 1 balistik yelek, 2 kılıç ele geçirildi. Ayrıca aramalarda bulunan nakit paralar arasında 1 milyon 63 bin 400 lira, 4 bin dolar ve 3 bin 200 avro yer aldı.

Yasal Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.

