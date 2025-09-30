Kocaeli İzmit'te Drift Yapan Sürücüye 91 Bin 554 Lira Ceza

Olay ve müdahale

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı yönünde gelen ihbar üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda sürücü İ.S.Y. yakalandı. İhlaller nedeniyle sürücünün ehliyetine el konuldu ve Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 91 bin 554 lira idari para cezası uygulandı.

Hukuki süreç

Ayrıca sürücü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.