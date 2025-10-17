Kocaeli İzmit'te İş Yeri Kurşunlaması: 2 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Olay ve Soruşturma

Valilik açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim tarihinde İzmit'te gerçekleşen iş yeri kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Operasyon ve Yakalama

Ekiplerin yürüttüğü soruşturmada olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen B.C. ve İ.D. isimli şüpheliler, İstanbul'da yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İddialar ve Tutuklama

Savcılığa sevk edilen zanlılar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet" ve "silahlı tehdit" suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

