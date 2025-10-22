Kocaeli İzmit'te Midibüs Duvara Çarptı: 3'ü Polis 7 Yaralı

Kestel'den gelen polis ve yakınlarını taşıyan araç kaza yaptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yol kenarındaki bir binanın duvarına çarpan midibüste 3'ü polis olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AFE 52 plakalı midibüs, yokuştan inerken kontrolden çıktı ve yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı; aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.

Edinilen bilgiye göre, midibüsün Bursa'nın Kestel ilçesinden, emekli bir polisin cenazesine katılmak üzere Kocaeli'ye gelen polis ve yakınlarını taşıdığı belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Büyükakın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa Kestel'den, ilimize emekli bir polis memurumuzun cenazesine katılmak üzere gelen polis memurlarını ve ailelerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu yaralanan değerli polis memurlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını yürekten temenni ediyorum."

