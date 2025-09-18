Kocaeli Kandıra'da Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki geminin, hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Mürettebat ve yetkililer

Gemi üzerinde bulunan 7 kişilik mürettebatın kurtarılması ve geminin sağlanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran de bölgeye gelerek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

