Kocaeli Kandıra'da Tanzanya Bandıralı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Kefken açıklarında sürüklenerek kayalıklara karaya oturan Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:26
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki geminin, hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Kurtarma çalışmaları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu ve bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Mürettebat ve yetkililer

Gemi üzerinde bulunan 7 kişilik mürettebatın kurtarılması ve geminin sağlanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran de bölgeye gelerek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

