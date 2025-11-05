Kocaeli Kandıra’da Traktör Faciası: Eski Muhtar Mehmet Kocakaplan Öldü

Kocaeli Kandıra’da 79 yaşındaki eski muhtar Mehmet Kocakaplan, traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi; cenazesi otopsi için Kocaeli Adli Tıp’a gönderildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:09
Deliveli köyünde nadastaki tarlayı sürerken dengesini kaybeden 79 yaşındaki Kocakaplan hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Deliveli köyünde dün meydana gelen kazada, köyün eski muhtarı 79 yaşındaki Mehmet Kocakaplan traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kocakaplan nadasa bıraktığı tarlasını ekmek için traktörüyle çalışmaya başladı. Çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Kocakaplan, hareket halindeki traktörün altına düştü. Çevredekilerin, traktörün aynı noktada çalışır halde durduğunu fark etmesi üzerine olay ortaya çıktı.

Görgü tanıkları yaşlı adamı tekerin altında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Kocakaplan, sağlık ekipleri tarafından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kocakaplan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çocukları olmadığı ve eşi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Kocakaplan’ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Kandıra Deliveli köyü Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

