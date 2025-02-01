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Kocaeli Kartepe'de 2 Kişi Yangın Nedeniyle Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:37
Kocaeli Kartepe'de 2 Kişi Yangın Nedeniyle Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir binada meydana gelen yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın, binanın üst katındaki evde başladı.

Olayı gören çevredekilerin hemen yangın ihbarında bulunmasıyla birlikte, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangından etkilenen 2 kişiden birine olay yerinde sağlık personeli tarafından ambulansta oksijen tedavisi uygulandı, diğer kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi....

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi....

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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