Kocaeli Kartepe'de FETÖ hükümlüsü İ.S yakalandı

Kartepe'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 19:10
Operasyon ve teslimat

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S, düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında hareket edildi. Bu kapsamda 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S, Kartepe'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

