Kocaeli Kartepe'de FETÖ hükümlüsü İ.S yakalandı

Kocaeli Kartepe'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Operasyon ve teslimat

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S, düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında hareket edildi. Bu kapsamda 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S, Kartepe'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

