Kocaeli Kartepe'de sanığa 'haksız tahrik' altında 18 yıl hapis

Kocaeli Kartepe'de bir kişiyi silahla öldürmekle yargılanan B.Y., haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıl, 6136'dan 1 yıl hapis cezası aldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:40
Kocaeli Kartepe'de sanığa 'haksız tahrik' altında 18 yıl hapis

Kocaeli Kartepe'de sanığa 'haksız tahrik' altında 18 yıl hapis

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yargılanan sanık B.Y., mahkeme tarafından haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada sunulan iddialar

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık B.Y. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatı, tüm delillerin toplandığını ve beyanların birlikte değerlendirildiğinde suçun sanık tarafından işlendiğinin kanıtlandığını belirtti. Müşteki avukatı, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlandırılmamasını, ayrıca sanığın kasten öldürme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından ceza almasını talep etti.

Sanığın savunması

Sanık avukatı ise maktulün olay günü sanığı 24 defa aradığının ve sanığın annesi ile kız kardeşine ulaşmaya çalıştığının delillerle sabit olduğunu söyledi. Sanık avukatı, sanığın maktule karşı öldürme kastı olmadığını, mevcut deliller doğrultusunda kasten yaralama suçundan yargılanması gerektiğini savundu. Sanık B.Y. de önceki ifadelerini tekrar ederek öldürme kastının olmadığını belirtti ve beraat talep etti.

Mahkeme kararı ve olayın geçmişi

Mahkeme heyeti, sanık B.Y.'nin haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıl, ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Kartepe ilçesinde 2 Haziran 2023'te çıkan tartışmada Engin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YSK Başkanı Ahmet Yener Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
2
Habib-i Neccar Camisi Hatay'da Restorasyonunu Tamamladı — Aralıkta İbadete Açılıyor
3
Erdoğan: Şarm El-Şeyh Görüşmeleri Ateşkes ve Adil Barış İçin Kritik
4
Erdoğan: Ana Muhalefetin Reformlara Destek Vermesi 'Günahlarına Kefaret' Olur
5
Gunma'da Markete Giren Ayı 2 Kişiyi Yaraladı
6
Kırklareli'de Bodrum Katında Yangın: 5 Katlı Bina Tahliye Edildi
7
Mehmet Dinç: "Kumar bir virüs" — Erzincan'da kumar bağımlılığı uyarısı

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak