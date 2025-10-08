Kocaeli Kartepe'de sanığa 'haksız tahrik' altında 18 yıl hapis

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yargılanan sanık B.Y., mahkeme tarafından haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada sunulan iddialar

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık B.Y. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatı, tüm delillerin toplandığını ve beyanların birlikte değerlendirildiğinde suçun sanık tarafından işlendiğinin kanıtlandığını belirtti. Müşteki avukatı, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlandırılmamasını, ayrıca sanığın kasten öldürme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından ceza almasını talep etti.

Sanığın savunması

Sanık avukatı ise maktulün olay günü sanığı 24 defa aradığının ve sanığın annesi ile kız kardeşine ulaşmaya çalıştığının delillerle sabit olduğunu söyledi. Sanık avukatı, sanığın maktule karşı öldürme kastı olmadığını, mevcut deliller doğrultusunda kasten yaralama suçundan yargılanması gerektiğini savundu. Sanık B.Y. de önceki ifadelerini tekrar ederek öldürme kastının olmadığını belirtti ve beraat talep etti.

Mahkeme kararı ve olayın geçmişi

Mahkeme heyeti, sanık B.Y.'nin haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıl, ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Kartepe ilçesinde 2 Haziran 2023'te çıkan tartışmada Engin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.