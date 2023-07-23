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Kocaeli Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

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Kocaeli Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Kocaeli Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Kocaeli Kartepe'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın, fabrikanın büyük bir bölümünü sarmış durumda. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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