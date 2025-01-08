Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam Bıçaklama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam'a Bıçaklı Saldırı

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırının ardından bir zanlının tutuklandığı bildirildi. Olay, önceki gün Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde gerçekleşti.

Polis Ekipleri Hızla Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şalgam'ın kasap dükkanında tartıştığı kişi tarafından bıçaklandığı bilgisi üzerine hızla çalışmalara başladı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, şüpheli F.K.'nin kimliği tespit edildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen F.K., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Başkan Şalgam'ın Sağlık Durumu

Olay sonrası hastaneye kaldırılan İsmail Şalgam'ın tedavisinin hâlâ devam ettiği öğrenildi. Olay, bölgede endişe yaratırken, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.