Kocaeli Körfez’de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Olay ve Şüphelinin Yakalanması

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, eşini bıçaklayarak öldüren ve ardından intihara kalkışan zanlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 31 Ekim tarihinde Esentepe Mahallesi Çınar Sokaktaki 3 katlı apartmanın birinci katında gerçekleşti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda R.G., eşi 4 çocuk annesi Binnur G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından zanlı R.G., aynı bıçakla göğüs ve karın bölgesinden kendini yaralayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı.

İddialar ve Soruşturma

Olayın ardından basına yansıyan iddialara göre çiftin kızının sevgilisine kaçması, aile içinde gerilim yarattı. İddialara göre 1 Kasım Cumartesi günü kına gecesi, 2 Kasım Pazar günü ise Sakarya’nın Hendek ilçesindeki düğün planlanıyordu. Düğün hazırlığı yapan anne Binnur G., kızının daveti üzerine cemiyetlere katılmak isterken eşinin bu duruma karşı çıkması üzerine tartışma çıktığı öne sürüldü.

Tedavisi tamamlanan R.G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından mevcutlu olarak Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheli ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN VE İNTİHARA KALKIŞAN ZANLI, TEDAVİSİNİN ARDINDAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.