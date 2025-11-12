Kocaeli Körfez'de 'şeker dökme' kavgası: 3 kişi tutuklandı

8 Kasım 2025, saat 21.00

Körfez ilçesindeki bir markette meydana gelen olayda, raftaki şekerleri yere döken çocuğu uyaran kasiyer B.Ç. ile çalışanın darbedildiği bildirildi.

İddiaya göre, markete gelen E.O.B. isimli çocuk şekerleri yere döktü. Kasiyer B.Ç.'nin 'Yapma, biz temizliyoruz, dökme' diyerek uyarması üzerine E.O.B. sinirlendi, kasiyere küfür edip marketten ayrıldı ve akrabaları M.K.B., O.Ç. ve H.Ç.'yi çağırdı.

Kısa süre sonra market önüne gelen bu kişiler, kasiyer B.Ç.'yi darbetmeye başladı. Olayı gören diğer çalışan M.P., şahısları korkutmak amacıyla eline bıçak alarak olay yerine geldi ancak M.K.B., O.Ç. ve H.Ç. tarafından kendisi de darp edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı; kayıtlara göre suçlamalar arasında 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve '6136 sayılı Kanuna muhalefet' yer alıyor. Gözaltına alınan M.K.B., O.Ç. ve H.Ç., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklandı.

