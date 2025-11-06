Kocaeli Körfez'de Virajı Alamayan Panelvan Evin Bahçesine Girdi: 1 Yaralı

Körfez'de Kaza: Panelvan Ev Bahçesine Savruldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki demir korkulukları aşarak bir evin bahçesine girdi.

Kaza ve Yaralıya Müdahale

Kaza, saat 21.30 sıralarında Körfez Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yol ayrımında dönüş yapan 34 VB 9949 plakalı otomobil ile 34 UR 985 plakalı panelvan virajda kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan, demir korkulukları aşarak evin bahçesine girdi.

Kazada araçta bulunan D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı ve tedavi altına alındı.

Olay Yeri İncelemesi ve Kurtarma

Bahçeye giren araç, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE ARAÇLARDAN BİRİ EVİN BAHÇESİNE GİRERKEN, KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI.