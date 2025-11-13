Kocaeli Merkezli 11 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 37 Gözaltı

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı; çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun kapsamı ve tarihi

Operasyon, 11 Kasım 2025 tarihinde Kocaeli merkezli 11 ilde gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalar sonucunda çok sayıda dijital delil ele geçirildi ve şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Ele geçirilen dijital materyaller

Adreslerde yapılan aramalarda 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirildi.

Operasyon öncesinde 2 şüphelinin farklı suçlardan cezaevine girdiği tespit edildi. Operasyon kapsamında toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

