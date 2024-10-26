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Kocaeli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 35 Tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 35 şüpheli tutuklandı, 4 milyon lira dolandırıcılık iddiası ile yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:01
Kocaeli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 35 Tutuklama

Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu

Kocaeli merkezli gerçekleştirilen bir operasyonda, 15 ilde internet üzerinden ilan vererek dolandırıcılık yapan 47 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Koordinasyonu

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi siber suçların önlenmesi ve takibi amacıyla kapsamlı araştırmalar yaptı. Gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tutuklama Süreci

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i, hakimlik kararıyla tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık Yöntemi

Polis ekipleri, şüphelilerin internetteki ilanları yoluyla, ürün bedeli veya kapora alarak toplamda 4 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Operasyonun Detayları

22 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonda Kocaeli, Adana, İstanbul, Osmaniye, Antalya, İzmir, Iğdır, Van, Manisa, Isparta, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Ankara ve Ağrı illerinde 47 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 3'ü yurt dışında bulunan 6 firari şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Kocaeli merkezli 15 ilde internete verdikleri ilanlar üzerinden alışveriş yapmak isteyenleri ürün...

Kocaeli merkezli 15 ilde internete verdikleri ilanlar üzerinden alışveriş yapmak isteyenleri ürün bedeli ve kapora alarak 4 milyon liraya yakın dolandırdıkları iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı. Adana'nın Kozan ilçesinde yakalanan zanlılar, araçla Kocaeli'ne gönderildi.

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