Kocaeli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Kaza Gerçekleşti
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde dün yaşanan bir zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, otoyolun İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde meydana geldi.
Olayın Detayları
Olay sırasında 6 otomobil ile 1 cipin karıştığı kazada, durumun acil olarak bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.
Trafik Akışı Normalleşti
Kaza sonrası bölgede yaşanan ulaşım aksaklığı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.