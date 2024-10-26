DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.301.984,88 -0,27%

Kocaeli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza yaşandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:39
Kocaeli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Kaza Gerçekleşti

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde dün yaşanan bir zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, otoyolun İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Olay sırasında 6 otomobil ile 1 cipin karıştığı kazada, durumun acil olarak bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.

Trafik Akışı Normalleşti

Kaza sonrası bölgede yaşanan ulaşım aksaklığı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı....

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı....

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Feci Kaza: İki Otomobil Çarpıştı
2
29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?
3
SOLOTÜRK 29 Ekim'de İstanbul Semalarında Uçacak
4
Ukrayna'da Rus Saldırısı: 4 Ölü, 20 Yaralı
5
Bafra'da Yükümlülerin El Sanatları Sergisi Açıldı
6
Avustralya'da İki Küçük Uçağın Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
7
TUSAŞ'a Yönelik Saldırı ve Savunma Sanayisinde Tam Bağımsızlık Vurgusu

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor