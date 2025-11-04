Kocaeli'nin Doğa Turizmi: Ormanya ve Kuzuyayla 2 milyon 280 bin 970 Ziyaretçiyi Ağırladı

Kocaeli'nin Doğa Destinasyonları Ormanya ve Kuzuyayla Yaz Sezonunda Öne Çıktı

Kocaeli’deki Ormanya ve Kuzuyayla, 2025 yaz sezonunda yerli turizmin en cazip noktaları arasında yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu iki doğa mekânı, hem kentlilerin hem de ülke dışından gelen doğaseverlerin yoğun ilgisini topladı.

Ziyaretçi Verileri

Ormanya yaz sezonunda 2 milyon 230 bin 970 ziyaretçi kabul ederken, Kuzuyayla ise 50 bin kişiyi ağırladı. Böylece Kocaeli’nin iki önemli doğa destinasyonu toplamda 2 milyon 280 bin 970 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Öne Çıkan Alanlar ve Hizmetler

Ormanya’da Çocuk Hayvan Çiftliği, Yaban Yaşam Alanı ve Orman Kütüphanesi yoğun ilgi gördü. Kuzuyayla ise serin yayla atmosferi ve ateşsiz güvenli piknik alanları ile ziyaretçilerin tercih ettiği bir mekan haline geldi.

Kamp ve Uluslararası İlgi

Ormanya kamp alanı, yalnızca Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından misafir ağırladı. Yaz aylarında kamp alanını Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere, Güney Kore, İspanya, İsviçre ve Rusya’dan toplam 2 bin 448; İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ, Ankara, Düzce, Bolu, İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden 6 bin 592 kampsever ziyaret etti. Toplamda 9 bin 40 kamp tutkunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğa turizmi hizmetlerinden yararlandı.

Etkinlikler ve Katılım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz etkinlikler kapsamında Ormanya ve Kuzuyayla’da düzenlenen programlar geniş katılım aldı. Ormanya’da Yaz ve Kuzuyayla’da Yaz başlıklarıyla yürütülen etkinlikler toplam 30 bin 188 katılımcı tarafından takip edildi. Programlarda dağ bisikleti turları, flora ve kuş gözlemleri, gece yürüyüşleri, hafta sonu koşuları, orman sineması, çocuk orman okulu ve doğa eğitimleri yer aldı. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikler, doğa bilincini güçlendirmenin yanı sıra kentlilere ücretsiz açık hava etkinliği imkânı sundu.

