Kocaeli'nin Sosyal Alanları Gece Işıklarıyla Canlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan sosyal donatı alanları, gece aydınlatmaları ile kentin siluetine katkı sunuyor.

Öne çıkan projeler

Milli İrade Meydanı, Kocaeli Kongre Merkezi ve Başiskele Seymen Millet Bahçesi gibi projeler, mimari yapıları, çevre düzenlemeleri ve modern ışıklandırma sistemleriyle dikkat çekiyor.

İzmit'te vatandaşların buluşma noktalarından olan Milli İrade Meydanı ile kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Kocaeli Kongre Merkezi, modern aydınlatma tasarımları sayesinde gece saatlerinde de sosyal yaşamın hareketli kalmasını sağlıyor.

Başiskele Seymen Millet Bahçesi ise yürüyüş yolları ve yeşil alanlarıyla vatandaşlara güvenli vakit geçirme imkanı tanıyor. Söz konusu yapılar, hava karardıktan sonra büründükleri görünümle kent estetiğine yansıyor.

