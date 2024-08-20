Kocaeli Sahillerinde 417 Kişi Boğulmaktan Kurtarıldı

Kocaeli Sahillerinde Cankurtaran Başarısı
Kocaeli sahillerinde görevli cankurtaran ekipleri, son iki haftada denizde boğulma tehlikesi geçiren toplam 417 kişiyi kurtardı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri deniz güvenliği için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Boğulma Tehlikesi Geçirenler
5-18 Ağustos tarihleri arasında, cankurtaranların boğulmaktan kurtardığı kişiler, aşağıdaki sahillerde dağılım gösterdi:
- Cebeci: 180 kişi
- Kovanağzı: 15 kişi
- Kumcağız: 110 kişi
- Miço Kadınlar Plajı: 8 kişi
- Kerpe: 23 kişi
- Sarısu: 10 kişi
- Seyrek: 15 kişi
- Bağırganlı: 26 kişi
- Karamürsel: 6 kişi
- Ereğli: 2 kişi
- Darıca: 13 kişi
- Bayramoğlu: 9 kişi
Ek olarak, 56 kişiye ambulans ile sağlık hizmeti sunuldu. KOSKEM ekipleri, görevlerine başladıkları 15 Haziran tarihinden itibaren toplam 1910 kişinin boğulma tehlikesine müdahale etti.
Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son 2 haftada boğulma tehlikesi geçiren 417 kişiyi kurtardı.
Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son 2 haftada boğulma tehlikesi geçiren 417 kişiyi kurtardı.
Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son 2 haftada boğulma tehlikesi geçiren 417 kişiyi kurtardı.