Kocaeli TEM'de Tır Kazası: Orta Bariyerleri Aşıp Karşı Şeride Geçti

Kocaeli Körfez TEM'de tırın bariyerleri aşarak karşı şeride geçmesiyle her iki yön trafiğe kapandı; kazada yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:56
Kocaeli TEM'de Tır Bariyerleri Aşarak Karşı Şeride Geçti

Hereke Kışladüzü mevkiinde sabah saatlerinde kaza

Kaza, saat 08.30 sıralarında Körfez TEM Otoyolu Hereke Kışladüzü sapağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan T.Ü. yönetimindeki 19 TU 450 plakalı şeker yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak orta refüjdeki demir bariyerleri yıktı ve Ankara yönüne geçti.

Bu esnada Ankara istikametinde ilerleyen iki otomobil ile bir otobüs, tırla çarpışmamak için manevra yaparken hasar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Trafik, kurtarma çalışmaları ve yolun açılması

Kaza sebebiyle TEM otoyolunun her iki yönü de uzun süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu önce İstanbul istikameti kısmen açıldı. Saat 10.30 sıralarında tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından Ankara yönü de kontrollü şekilde trafiğe verildi.

Kurtarma çalışmalarını yol kenarında bekleyen sürücüler ve yolcular adeta film izler gibi takip etti. Fren sistemi kilitlenen tır, getirilen taş ile milinin kesilmesi sonucu tekrar yürür hale getirildi.

Kaza nedeniyle oluşan araç kuyruğu her iki yönde kilometrelerce uzadı.

