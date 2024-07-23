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Kocaeli-Trabzon Uçak Seferleri 9 Ağustos'ta Başlıyor

Kocaeli ile Trabzon arasında uçak seferleri 9 Ağustos'tan itibaren başlayacak. Büyükakın'dan açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 21:03
Kocaeli-Trabzon Uçak Seferleri 9 Ağustos'ta Başlıyor

Kocaeli ve Trabzon Arasında Yeni Uçak Seferleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Kocaeli ile Trabzon arasında düzenlenecek uçak seferleri, 9 Ağustos'ta başlayacak.

Büyükakın'dan Açıklamalar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seferlerin başlamasını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda, Cengiz Topel Havalimanı'ndan Trabzon'a uçuşların 9 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

Büyükakın, "Bu güzel haberi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu seferler, şehrimize ve bölgemize önemli katkılar sağlayacak. Talep ve istekleriniz doğrultusunda, daha fazla günlerde ve farklı şehirlere seferler artırılacaktır. Şehrimize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Teşekkür Mesajı

Büyükakın ayrıca, bu projede emeği geçen Bakan Uraloğlu'na ve tüm ekibe teşekkür etti.

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