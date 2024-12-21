Kocaeli Valiliği'nden Emre Yazgan'ın Cenaze Törenine Dair Açıklama

Kocaeli Valiliği'nden Açıklama

Kocaeli Valiliği, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın cenaze törenine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yazgan'ın cenazesinin, Trabzon'un Maçka ilçesi Yukarıköy Mahallesi'nde toprağa verileceği açıklandı.

Cenaze Namazı Detayları

Valilikten yapılan açıklamada, Genç Erkekler Judo Milli Takımı ile yüksek irtifa çalışmaları için gittiği Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yazgan için, yarın öğle vakti Gebze ilçesindeki İlyasbey Cami'sinde cenaze namazı kılınacağı bilgisi verildi.

Başsağlığı Mesajı

Açıklamada, "Genç kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz," ifadesi yer aldı. Emre Yazgan'ın vefatı, judo camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

Yazgan'ın hayatını kaybettiği kazada, aynı zamanda 4 sporcu yaralanmıştı.