Kocaeli Valisi Aktaş, 10 Kasım'da İzmit Fevziye Camii'nde Mevlide Katıldı

Kocaeli'de Atatürk için düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, İzmit Fevziye Camii'nde mevlit okutuldu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş de törende hazır bulundu.

Valilik kararı ve uygulama

Kocaeli Valiliği tarafından alınan karara göre, 10 Kasım 'Atatürk'ü Anma Programı' kapsamında Kocaeli'nin 12 ilçesinin merkez camilerinde mevlit okutulması kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda valilikten müftülüğe ilgili talimat gönderildi ve İzmit Fevziye Camii'nde program gerçekleştirildi.

Vali Aktaş'ın açıklaması

Vali İlhami Aktaş törende yaptığı açıklamada, 'Atatürk’ün ölümünün 87. yılıdır. Bununla beraber tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Allah hepsinden razı olsun' dedi.

