Kocaeli Valisi Aktaş, Metan Gazı Yangını Yerinde İnceledi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yangın Alanında İncelemelerde Bulundu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kartepe ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında meydana gelen metan gazı yangınıyla ilgili olarak incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün bölgeye giden Aktaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan'dan yapılan çalışmalar ve uygulanan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

AFAD ve İtfaiye Ekiplerine Teşekkür

Olay yerine 24 saat esasına göre önlem alan AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İZGAZ ekipleri, Kartepe Belediyesi zabıtaları ve İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar dileyen Aktaş, çalışmalara katkı sunan İyilik İle Yaşayanlar Derneği'ni de ziyaret etti.

Dernek başkanı ve Arama Kurtarma Ekip Lideri Oğuz Işık ile bir araya gelen Aktaş, dernek çalışmaları hakkında bilgi alarak, metan yangınında görev yapan ekiplere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yangınla İlgili Güvenlik Tedbirleri Sürüyor

Vali Aktaş'a incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan eşlik etti. Olayın başlangıcının 17 Şubat tarihinde gerçekleştiği ve yangının sebebinin toprak zemindeki sıkışma nedeniyle metan gazının yüzeye çıkması olduğu tespit edilmişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sondaj firmasında çalışan bir kişinin hafif yaralandığı, ancak bölgede endişe verici bir durumun bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir." ifadesine yer verildi. Ayrıca, AFAD ve TÜBİTAK ekiplerinin sızan gazdan numune aldığı da kaydedildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor.