Kocaeli Valisi Aktaş'tan Emre Yazgan'a Taziye Ziyareti

Kocaeli Valisi Aktaş'tan Milli Sporcu Emre Yazgan'ın Ailesine Taziye

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Yazgan'ın, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1156/3 Sokak'taki evine gelen Vali Aktaş, baba Fatih ve anne Gülcan Yazgan'a başsağlığı diledi. Ardından taziye çadırına geçen Aktaş, burada da bulunanların acısını paylaştı.

Ziyarette, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu da yer aldı. Emre Yazgan'ın cenaze töreni ile ilgili detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı bilgisi verildi.

Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarına devam ettiği Erzurum Palandöken'de, yüksek irtifa çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu da yaralanmıştı.

Emre Yazgan'ın Spor Kariyeri ve Başarıları

18 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan, spor hayatına 2014 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nde başladı. Yazgan, kariyeri boyunca 23 turnuvada yer alarak 106 müsabakada 88 galibiyet elde etti.

2017'deki 38 kiloda Minikler Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Yazgan, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonluğu, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Judo Küçükler Türkiye, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Yıldızlar gibi birçok önemli başarıya imza attı.

2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası ve Uluslararası 4. Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan Judo Turnuvası'nda birincilik kazanarak dikkatleri üzerine çekti.