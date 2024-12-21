DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.428.644,24 -0,71%

Kocaeli Valisi Aktaş'tan Emre Yazgan'a Taziye Ziyareti

Vali Aktaş, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:07
Kocaeli Valisi Aktaş'tan Emre Yazgan'a Taziye Ziyareti

Kocaeli Valisi Aktaş'tan Milli Sporcu Emre Yazgan'ın Ailesine Taziye

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Yazgan'ın, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1156/3 Sokak'taki evine gelen Vali Aktaş, baba Fatih ve anne Gülcan Yazgan'a başsağlığı diledi. Ardından taziye çadırına geçen Aktaş, burada da bulunanların acısını paylaştı.

Ziyarette, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu da yer aldı. Emre Yazgan'ın cenaze töreni ile ilgili detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı bilgisi verildi.

Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarına devam ettiği Erzurum Palandöken'de, yüksek irtifa çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu da yaralanmıştı.

Emre Yazgan'ın Spor Kariyeri ve Başarıları

18 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan, spor hayatına 2014 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nde başladı. Yazgan, kariyeri boyunca 23 turnuvada yer alarak 106 müsabakada 88 galibiyet elde etti.

2017'deki 38 kiloda Minikler Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Yazgan, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonluğu, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Judo Küçükler Türkiye, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Yıldızlar gibi birçok önemli başarıya imza attı.

2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası ve Uluslararası 4. Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan Judo Turnuvası'nda birincilik kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

İLGİLİ HABERLER

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Grup Başkanvekili Günaydın, İzmit'te Oyuncak Müzesi Açılışına Katıldı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: D-8 Ülkeleri Hukuksuzluklara Karşı Birlikte Hareket Etmeli
3
Arap Ülkeleri ve Kurumları Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısını Kınadı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu: 'Lüks Değil, İhtiyaç!'
5
Fatih Şahin: 'AK Parti Herkesin Partisidir!'
6
Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç, Sürücüyü Hayatından Etti
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa İçin İhtiyaç Vurgusu

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı