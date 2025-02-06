Kocaeli ve Düzce'de 6 Şubat Depremleri Anma Programları Gerçekleştirildi

Kocaeli ve Düzce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında anlam dolu anma programları düzenledi.

Kocaeli Anma Programı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tarihi Fevziye Camisi'nde gerçekleştirilen anma töreninde, hayatını kaybedenler için dualar okundu ve mevlitler gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, depremlerde ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Programda konuşan Vali İlhami Aktaş, devletin ve milletin, "asrın felaketi" olarak adlandırılan bu felaketin etkilerini hafifletme yönünde sürekli çaba gösterdiğini vurguladı: "Tüm deprem şehitlerimize, tüm afet şehitlerimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da gerçekleştirdikleri yardım çalışmalarına değinerek, hayatını kaybedenlere dualar etti. Programa katılanlar, cami önünde dağıtılan 1000 kara servi ve defne fidanı ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının stantlarını ziyaret etti.

Düzce'de Lokma İkramı

Düzce'de ise Cedidiye Camisi bahçesinde, AFAD koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekipleri lokma ikramında bulundu. Afet döneminde çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezen katılımcılar, ardından camide düzenlenen mevlit programına katıldı.

Vali Selçuk Aslan da anma etkinliğine katılarak, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Aslan, Düzce'nin afet gerçeğini en yakından yaşayan illerden biri olduğunu söyleyerek, toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Düzce'nin geçmişteki depremlerden almış olduğu derslerle inşa edilen yapı stokunun %80'inin afet mevzuatına uygun olduğunu ifade etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, mevlit okundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, mevlit okundu.